The Cured: trailer per lo zombie movie con Ellen Page

IFC Films ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di, horror scritto e diretto dacon protagonista).

In un mondo in cui un terribile virus che ha trasformato parte della popolazione in una sorta di zombie cannibali e violenti, sembra sia stata trovata una cura alla malattia. Adesso, tuttavia, la società si ritrova a dover fronteggiare l’integrazione degli individui infetti ormai guariti. Tra questi c’è anche Senan, un giovane perseguitato dalle sue terribili azioni compiute quando era infetto. L’uomo cerca di riconciliarsi con la vita dopo essere stato accolto dalla sua cognata vedova (Ellen Page).

Del cast della pellicola fanno parte anche Sam Keeley, Tom Vaughan-Lawlor e Stuart Graham. Presentato allo scorso Toronto International Film Festival, il film esordirà nelle sale americane il 23 febbraio prossimo.

Al centro delle recenti polemiche legate al regista Woody Allen, Ellen Page presterà la sua voce in Naya Legend of the Golden Dolphins e in Robodog. L'ultimo suo film edito nel nostro Paese è Flatliners - Linea mortale, che ha ricevuto pesanti critiche negative ed è risultato anche un flop al botteghino.

Di seguito potete visualizzare anche l'inquietante locandina ufficiale della pellicola con la tagline: "La cura è soltanto l'inizio".