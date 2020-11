The Crown, ecco la quarta stagione: guardate il first look dal backstage!

Mancano pochi giorni all'arrivo su Netflix della stagione 4 di The Crown e nell'attesa è stato pubblicato il first look del backstage. Lo show racconta la lunga storia della famiglia reale britannica e in particolare della regina Elisabetta II, con un ricco cast di star che si alternano nelle varie stagione, da Claire Foy a Olivia Colman.

La quarta stagione di The Crown introduce sia Margaret Thatcher, interpretata da Gillian Anderson, sia la principessa Diana, interpretata da Emma Corrin. La presenza di due personaggi così iconici ha certamente aumentato l'appeal della serie e in particolare di questa quarta stagione che ancora una volta s'infilerà nei corridoi di Buckingham Palace.



Creata e co-scritta da Peter Morgan, The Crown è co-prodotta da Sony Pictures Television per Netflix e sin dal suo esordio è stata acclamata da critica e pubblico, in particolare per le performance di due attrici del calibro di Claire Foy e Olivia Colman, che in diverse epoche storiche interpretano entrambe lo stesso personaggio, ovvero la regina Elisabetta II.

La trama di questa quarta stagione vede il principe Carlo (Josh O'Connor) cercare di dimenticare Camilla Parker Bowles (Emerald Fennell) e al contempo avvicinarsi sempre di più a Diana.

A gennaio 2020 Peter Morgan ha dichiarato di avere intenzione di concludere la serie con la quinta stagione e di non proseguire successivamente nella produzione.



Su Everyeye potete leggervi la recensione della terza stagione di The Crown e la recensione della quarta stagione di The Crown, che per buona parte della critica è stata giudicata la migliore.