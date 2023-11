The Crown, i fan infuriati per Diana: 'Un crimine contro l'umanitá'

The Crown 6 è uscito da poco su Netflix, e ovviamente sui social sono arrivate le prime reazioni del pubblico. In particolare, una scelta narrativa non ha convinto del tutto i fan della serie.

La scelta narrativa incriminata sarebbe quella di aver mostrato “Lo spirito di Diana” che parla ad altri protagonisti della serie, tanto che un’utente sul social X ha scritto: “Forzare la presenza dello spirito di Diana è davvero un crimine contro l’umanità.”

A tal proposito è intervenuto anche Peter Morgan, showrunner di The Crown, che ha motivato così la sua scelta: “Non ho mai immaginato lo “spirito” di Diana in senso tradizionale. E semplicemente lei che continua a vivere vividamente nella mente di coloro che si è lasciata alle spalle. Diana era unica, e suppongo che proprio lei mi abbia ispirato a trovare un modo unico di rappresentarla. Meritava una scelta narrativa davvero speciale”. Anche Elizabeth Debicki, interprete proprio di Lady Diana, ha commentato, approvando la soluzione ideata da Morgan: “Penso che sia un modo interessante e bello di conversare sull'esperienza del lutto.”

Oltre ad aver parlato di questa caratteristica della serie, Elizabeth Debicki ha anche raccontato quanto è stato frustrante avere a che fare con i finti Paparazzi di The Crown.