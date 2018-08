The Crooked Man, lo spin-off del The Conjuring Universe è 'ancora in sviluppo'

Tra pochi giorni vedremo finalmente in sala l'attesissimo The Nun di Corin Hardy, secondo franchise spin-off nato dal The Conjuring Universe dopo Annabelle, ma come già dichiarato in passato e approfondito, tra i titoli in arrivo di questo affascinante universo narrativo orrorifico c'è anche The Crooked Man.

Il personaggio è stato introdotto al grande pubblico nel riuscito The Conjuring - Il Caso Enfield, secondo capitolo del franchise principale. Si tratta di un demone che risiede all'interno di un piccolo carosello, dl fisico contorto, vestito di rosso e dalla dentatura aguzza e inquietata, con un grande cappello che nascondo metà del volto.



Sono ormai mesi che non si hanno però notizie sull'annunciato spin-off, ma a rassicurare i fan è intervenuto su Comicbook l'interprete del demone, Javier Botet, che ha dichiarato: "Sì, non ci sono aggiornamenti. L'ultimo è stato qualche mese fa, quando i produttori stavano discutendo del futuro dell'universo di Conjuring. Credo stessero soprattutto discutendo del terzo capitolo e di Annabelle 3, ma è sin dalle riprese de Il Caso Enfield che i produttori mi hanno detto che lo spin-off di The Crooked Man si farà. Ne abbiamo parlato giusto lo scorso anno e hanno già una sceneggiatura che in questo momento è sotto revisione, ma il progetto esiste anche senza aggiornamenti".



Vi ricordiamo che The Nun è atteso nelle sale italiane il prossimo 20 settembre.