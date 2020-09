The Croods 2: le voci di Emma Stone e Ryan Reynolds nel primo trailer ufficiale

DreamWorks Animation e Universal Pictures hanno diffuso in streaming il primo trailer ufficiale di The Croods: A New Age, sequel del film d'animazione 3D che vedrà il ritorno nel cast vocale principale di Emma Stone, Ryan Reynolds e Nicolas Cage, tra gli altri. La pellicola uscirà ufficialmente nelle sale americane il 25 novembre prossimo.

Il cast vocale di questo atteso sequel animato comprenderà anche Catherine Keener, Clark Duke, Randy Thom, Cloris Leachman, Leslie Mann (Blockers), nei panni di Hope Betterman, la new entry Peter Dinklage (Game of Thrones) nel ruolo di Phil Betterman e Kelly Marie Tran (direttamente da Star Wars) nel ruolo della giovane Dawn Betterman.

Sotto la Universal Pictures, i dirigenti dello studio e della Dreamworkd Animation avevano deciso di cancellare circa due anni fa il sequel dei Croods, dopo vari flop al box-office di molti dei titoli animati della compagnia. Si sono poi ricreduti nel settembre del 2017, annunciando la riprese dei lavori del sequel in arrivo a novembre.

Di seguito la sinossi ufficiale di The Croods: A New Age. La pellicola verrà diffusa nelle sale il 25 novembre 2020 ma non è escluso che Universal decida di distribuirlo direttamente in digitale come fatto per Trolls: World Tour.

"I Croods sono sopravvissuti alla loro buona dose di disastri, dalle bestie preistoriche alla fine del mondo, ma adesso saranno costretti ad affrontare la sfida più grande di tutte: un'altra famiglia. Ai Croods occorre una nuova casa in cui vivere, così la famiglia preistorica va alla ricerca di un nuovo posto da poter chiamare casa. Quando fanno la scoperta di un luogo idilliaco e paradisiaco che soddisfa tutti i loro bisogni pensano di aver risolto tutti i loro problemi... eccetto per una cosa. In quel luogo vive già un'altra famiglia: i Bettermans.

I Bettermans (con enfasi su "better"), con le loro elaborate case sugli alberi, invenzioni straordinarie e campi irrigati nei quali coltivare, sono notevolmente più evoluti dei Croods nella scala evolutiva. Non passerà molto prima che la tensione tra le due famiglie scoppi. Ma proprio quando tutto sembra ormai irrecuperabile, una nuova minaccia costringerà le due famiglie a intraprendere una avventura al di fuori dei confini di sicurezza, che li spingerà ad abbracciare le rispettive differenze e a ottenere forza dall'unione reciproca per costruire un futuro migliore insieme".

Di seguito anche il poster ufficiale di The Croods: A New Age.