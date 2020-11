The Croods 2, la scoperta di Emma Stone: "La mia voce sembra quella di Monica in Friends!"

Doppiare i protagonisti di The Croods: A New Age sembra fare uno strano effetto al cast vocale del film, scatenando curiose associazioni di idee. Se Kelly Marie Tran ha trovato delle analogie con Star Wars, Emma Stone ha scomodato una delle sitcom più amate di tutti i tempi, Friends, scoprendo di averne tratto involontariamente ispirazione.

Intervenuta nei giorni scorsi al Tonight Show con Jimmy Fallon, come si può vedere anche nella clip all'interno della notizia, Emma Stone ha raccontato la sua scoperta. "Ho notato, e non lo sapevo fino a poco tempo fa, che penso di essermi un po' ispirata a Monica di Friends, che non potrebbe essere più diversa da Eep come personaggio. Perché mi sono resa conto che la mia cadenza va un po' verso il suo: Lo so!" ha spiegato, imitando un intercalare tipico del personaggio di Courteney Cox.

Secondo Emma Stone, così, ascoltare la sua voce in The Croods 2 sarà un po' come "trovare un Easter Egg che non sapevo nemmeno di aver piazzato. Quando me ne sono accorta ho pensato: Oddio, sto facendo la voce di Monica e non me ne sono accorta per dieci anni?"

In attesa della sua uscita, puoi dare uno sguardo al trailer di The Croods: A New Age.