The Croods 2, Peter Dinklange entra ufficialmente nel cast vocale del film d'animazione

È oggi il puntualissimo Deadline a riportare la notizia che l'amatissimo Peter Dinklage (Il Trono di Spade, Tre manifesti a Ebbing, Missouri) si è ufficialmente unito al cast vocale in lingua originale dell'annunciato The Croods 2, sequel del film d'animazione Dreamworks del 2013.

Sotto la Universal Pictures, i dirigenti dello studio e della Dreamworkd Animation avevano deciso di cancellare circa due anni fa il sequel dei Croods, dopo vari flop al boxoffice di molti dei titoli animati della compagnia. Si sono poi ricreduti nel settembre del 2017, annunciando la riprese dei lavori del seuqel in arrivo nel 2020.



Riguardo il sequel tempo fa, i due registi Chris Sanders e Kirk DeMicco avevano affermato: ""Ci saranno un sacco di nuove creature. Abbiamo quegli animali che non siamo riusciti ad inserire nel primo capitolo. Guarderemo quelle creature da molto, molto vicino." In The Croods 2 la famiglia affronterà la più grossa minaccia di sempre: un'altra famiglia.



Come annunciato un anno fa, The Croods 2 uscirà nelle sale americane il 17 settembre 2021 e sarà il film Dreamworks Animation dell'anno prossimo insieme al ben più atteso Dragon Trainer 3, il capitolo conclusivo di una delle saga animate più amate e di successo degli ultimi anni, sia in termini di gradimento del pubblico che si responso della critica.