The Croods 2, Kelly Marie Tran racconta il suo personaggio: 'Star Wars mi ha aiutata'

Non manca molto all'uscita di The Croods: A New Age, seguito del film d'animazione targato DreamWorks del 2013. Del cast vocale fa parte anche Kelly Marie Tran, che interpreta la timida Dawn Betterman, che sogna di essere avventurosa e spericolata come Eep (Emma Stone). In una recente intervista l'attrice ha raccontato il suo personaggio.

Secondo Kelly Marie Tran, l'esperienza nella trilogia sequel di Star Wars nel ruolo di Rose Tico le è stata utile anche per affrontare The Croods 2. "Dawn è una persona che proviene da un ambiente molto protetto in cui non ha mai davvero sperimentato certe cose del mondo, e poi incontra Eep" ha spiegato a CinemaBlend. "E ora può uscire là fuori e sperimentare tutte queste cose, è la prima volta che le prova, ha questa meraviglia da bambina e tutto le sembra davvero magico. E per me, un'esperienza così è stata quella di essere un'attrice sul set di Star Wars."

L'attrice, che ha recentemente commentato il suo addio ai social, ha poi raccontato di non aver ancora perso l'entusiasmo di far parte del dorato mondo di Hollywood, e che anche questo la rende simile al suo personaggio. "Penso di sentire questa grande affinità con Dawn perché non è così lontana da me. Sento ancora molto che tutto ciò che sto facendo grazie al lavoro in questo settore è legato a quella sorta di meraviglia infantile e a quel senso di magia che Dawn possiede."

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata al trailer di The Croods: A new age.