The Critic: Ian McKellen, Mark Strong, Ben Barnes e Gemma Arterton nel cast del film

Un nuovo, interessante progetto vedrà coinvolti diversi grandi nomi del cinema come Ian McKellen, Mark Strong, Ben Barnes e Gemma Arterton. Si tratta del thriller d'epoca The Critic.

Basato sul romanzo Curtain Call di Anthony Quinn, il film scritto da Patrick Marber (Diario di uno scandalo) e diretto da Anand Tucker (And When Did You Last See Your Father?) vedrà tra i suoi protagonisti Ian McKellen (il Magneto di X-Men), Mark Strong (Kingsman), Gemma Arterton (The King's Man), Ben Barnes (il Darkling di Tenebre e Ossa), Lesley Manville (Il filo nascosto), Romola Garai (Espiazione) e Alfred Enoch (How To Get Away With Murder).

Nella pellicola ambientata nella Londra del 1934 "McKellen interpreta Jimmy Erskine, il più temuto critico teatrale della città, mentre Arterton è Nina Land, l'attrice determinata ad entrare nelle sue grazie. Quando Jimmy finisce nel mirino del suo nuovo capo, David Brooke (Strong), Nina si ritrova coinvolta in una pericolosa tela di ricatti, inganni e omicidi".

Le riprese di The Critic sono già iniziate a Londra e dintorni, ma non sappiamo ancora per quando sia stata programmata l'uscita della pellicola.

The Critic è finanziato e prodotto dalla società di produzione inglese BKStudios in collaborazione con Culmination Productions, che si occupa anche dei diritti assieme a CAA Media Finance e UTA Independent Film Group.