The Creator e lo stunt di John David Washington:'La cosa più difficile che abbia fatto'

Intervistato da Entertainment Tonight, John David Washington ha parlato del suo ultimo progetto cinematografico The Creator, nel quale non si è sottratto ai diversi stunt che l'hanno visto protagonista nel corso del film. Inseguimenti, spari e sequenze action, come mostra il trailer del lungometraggio di Gareth Edwards.

”È la cosa più difficile che abbia mai fatto. Ho fatto alcuni stunt impegnativi, questa è la cosa di gran lunga più difficile che abbia mai fatto, essere appeso e trascinato in giro, sballottato in una gigantesca tuta spaziale che pesa una tonnellata e cercando di sembrare eroico" ha dichiarato Washington.



L'attore ha elogiato il cast di talento che l'ha circondato in questa nuova avventura cinematografica, un aiuto importante proprio per le sequenze più difficili. Washington è rimasto incantato dalla performance della co-protagonista Allison Janney. Scoprite su Everyeye i film di Gareth Edwards dal più bello al più brutto.



The Creator è ambientato nel corso di una guerra futura tra la razza umana e le forze dell'intelligenza artificiale. Joshua (Washington) è un ex agente delle forze speciali in lutto per la scomparsa della moglie (Gemma Chan) viene reclutato per uccidere il Creator, inafferrabile architetto dell'intelligenza artificiale che ha sviluppato un'arma misteriosa per porre fine alla battaglia e all'esistenza dell'umanità.



Non perdetevi la nostra recensione di The Creator, l'ultimo film diretto da Gareth Edwards. Nel cast del film, oltre a John David Washington, anche Gemma Chan, Allison Janney, Ken Watanabe, Ralph Ineson, Madeleine Yuna Voyles e Sturgill Simpson.