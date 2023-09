The Creator, la spiegazione del finale del film di Gareth Edwards

The Creator di Gareth Edwards è arrivato al cinema da questa settimana, pronto a stupire il pubblico italiano con il suo mondo fantascientifico originale fatto di intelligenze artificiali e spettacolari ambientazioni esotiche.

Probabilmente sulle pagine di Everyeye avete già avuto modo di scoprire di cosa parla The Creator, ma un ripasso è d'obbligo in vista della spiegazione del finale di The Creator: in breve, dovete sapere che la storia di The Creator è ambientata durante una guerra futura tra la razza umana e le forze dell'intelligenza artificiale, e segue Joshua (John David Washington), un ex agente delle forze speciali in lutto per la scomparsa della moglie (Gemma Chan), che viene reclutato per dare la caccia e uccidere il Creatore, l'inafferrabile architetto dell'avanzata IA che ha sviluppato una misteriosa arma con il potere di porre fine alla guerra... e all'umanità stessa. Joshua e la sua squadra di agenti d'élite oltrepassano le linee nemiche nel cuore oscuro del territorio occupato dall'IA solo per scoprire che l'arma apocalittica, che è stato incaricato di distruggere, è in realtà un'IA con le sembianze di una bambina.

Nel corso del film si scopre però che la guerra è stata accidentalmente causata da un errore umano, e che gli Stati Uniti (raramente in un blockbuster hollywoodiano l'America è stata dipinta in questo modo, una nazione disumana di politici e militari che combatte contro un nemico che vuole solo la pace) e ben presto Joshua si renderà conto che in realtà i non-umani sono 'più umani degli umani' (per citare un famoso slogan di Blade Runner che compare all'inizio del film). Una volta scoperto poi che sua moglie era in realtà il Creatore e che la bambina che viaggia con lui è stata creata da una copia della figlia mai nata della coppia, Joshua passa inevitabilmente dalla parte delle intelligenze artificiali e decide di collaborare con Alfie (così viene ribattezzata la bambina artificiale) per distruggere la base operativa dell'America (l'unica nazione che ha dichiarato guerra all'IA, che invece vive da rifugiata in altri paesi, soprattutto asiatici: e il riferimento al Vietnam non è esattamente velato).



La riuscita del piano comporta però il sacrificio dello stesso Joshua, che per salvare Alfie rimane a bordo della navicella spaziale, una sorta di Morte Nera da cui il governo controlla i micidiali bombardamenti nucleari usati per distruggere i rifugi dei nemici. Alfie viene riportata sulla Terra da una capsula di sicurezza, mentre Joshua, prima che la nave esploda definitivamente, fa in tempo a riabbracciarsi con una copia di sua moglie, riattivata per pochi secondi grazie ad un chip di memoria.

Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di The Creator.