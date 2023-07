The Creator, quando esce in Italia il film più atteso dagli amanti della fantascienza?

Il nuovo trailer ufficiale di The Creator ha confermato la data d'uscita del film per il mercato nord-americano, ma quando arriverà in italiano il titolo più atteso dagli amanti della fantascienza?

Tramite comunicato stampa, e con allegata la versione doppiata in italiano dell'ultimo trailer, 20th Century Studios in queste ore ci fa sapere che The Creator uscirà in Italia dal 28 settembre, in concomitanza - anzi, come spesso accade, con un giorno d'anticipo - rispetto alla data d'uscita americana, fissata invece per il 29 settembre.

Fin dal trailer di annuncio di The Creator, questo nuovo thriller d’azione targato 20th Century Studios, New Regency ed Entertainment One ha sorpreso tutti gli appassionati del cinema di fantascienza, soprattutto perché, tra un cinecomix e un adattamento live-action di IP pre-esistenti, promette un nuovo blockbuster ad alto budget totalmente originale e con spiccate aspirazioni autoriali: diretto da Gareth Edwards (Rogue One, Godzilla), e sceneggiato da Edwards e Chris Weitz, The Creator è interpretato da John David Washington (Tenet), Gemma Chan (Eternals), Ken Watanabe (Inception), dall’esordiente Madeleine Yuna Voyles e dalla vincitrice dell’Academy Award Allison Janney (Tonya).

La storia, ambientata durante una guerra futura tra la razza umana e le forze dell'intelligenza artificiale, vede il protagonista Joshua (Washington) reclutato per dare la caccia e uccidere il Creatore, il padre dell'avanzata IA: ma tutto si complica quando scopre che il Creatore ha le sembianze di una bambina...

