The Creator, quando esce al cinema il nuovo film del regista di Rogue One?

Quando esce The Creator? In questo articolo vi anticipiamo tutto quello che dovete sapere sul nuovo, attesissimo film di Gareth Edwards, l'amato regista di Star Wars: Rogue One.

The Creator arriverà il 28 settembre nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia. L'epico thriller d’azione fantascientifico prodotto da 20th Century Studios, New Regency ed Entertainment One, segna il ritorno di Gareth Edwards ad un progetto personale (e originale) a oltre dieci anni dal suo film d'esordio Monsters, uscito nel 2010, il cui successo gli aprì le porte di Hollywood e lo portò prima alla regia di Godzilla, il film che diede il là all'amato franchise del MonsterVerse, e poi alla guida dell'acclamato spin-off della saga di Star Wars, il prequel Star Wars: Rogue One, il film di guerra ambientato poco prima degli eventi di Star Wars: Episodio IV - Una nuova speranza e che è recentemente tornato alla ribalta grazie alla pluripremiata serie tv di Disney+ Andor, a sua volta ambientata prima di Rogue One.

La storia di The Creator è ambientata in un futuro prossimo in cui l'umanità è in guerra con le forze dell'intelligenza artificiale: il protagonista è Joshua (John David Washington), un ex agente delle forze speciali in lutto per la scomparsa della moglie (Chan) che viene reclutato per dare la caccia e uccidere il Creatore, il leader dell'IA: tutto cambia però quando Joshua scopre che il Creatore ha le sembianze di una bambina...

Le prime reazioni a The Creator, mostrato in questi giorni alla stampa d'oltreoceano, hanno parlato di uno dei migliori sci-fi di sempre: siete pronti?