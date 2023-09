The Creator, le prime reazioni esaltano il film: 'Uno dei migliori sci-fi di sempre'

The Creator di Gareth Edwards ha immediatamente attirato l'attenzione dei fan della fantascienza da grande schermo fin dal primo teaser trailer arrivato a sorpresa qualche tempo fa, e almeno a giudicare dalle prime reazioni ufficiali la curiosità degli appassionati potrebbe essere ripagata.

Dopo l'anteprima stampa riservata ai colleghi d'oltreoceano, infatti, sui social in queste ore sono arrivate i primi commenti a The Creator, quasi universalmente entusiastici e tutti legati dallo stesso fil rouge: The Creator è uno dei migliori film del 2023 e tra i migliori sci-fi originali degli ultimi, e per alcuni merita addirittura di essere inseriti tra i più bei film di fantascienza di sempre al fianco di Terminator 2, Alien e Star Wars. Molti concordano nel definire The Creator un film assolutamente profondo e ricco di cuore, ma anche pieno di spunti e tante idee in grado di ribaltare le aspettative del pubblico.

Parole che sicuramente faranno piacere ai tanti fan del regista, tornato a dirigere un film originale a ben 13 anni dal suo film d'esordio Monster e dopo i successivi trionfi ottenuti con i franchise preesistenti di Godzilla (Godzilla, 2014) e Star Wars (Star Wars: Rogue One, 2016).

The Creator uscirà in Italia dal 28 settembre. Per altri approfondimenti guardate il trailer ufficiale di The Creator.