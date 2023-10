The Creator, alla presentazione a Milano ospite l'umanoide più avanzato del mondo!

In questo momento storico in cui il dibattito sull'Intelligenza Artificiale è più acceso che mai (e tutt'altro che destinato a spegnersi a breve) un film come The Creator non può non tentare di sfruttare la curiosità suscitata dall'argomento per proporci qualcosa di sbalorditivo, proprio come accaduto durante la presentazione avvenuta a Milano.

Lo scorso 29 settembre, per celebrare l'uscita in Italia del film per cui Gareth Edwards aveva previsto un montaggio di 5 ore, si è infatti tenuta una serata presso l'Auditorium San Fedele durante la quale, oltre ad assistere alla proiezione di The Creator, i presenti hanno potuto essere testimoni di un'ospitata davvero speciale.

Si tratta di Robot Sophia, quello che viene al momento ritenuto l'umanoide più avanzato al mondo: Sophia è stata intervistata dal presentatore Cosmano Lombardo proprio per introdurre ai creator e gli ospiti presenti il film con John David Washington, dandoci l'ennesima prova degli enormi risultati ottenuti dalla tecnologia sul fronte Intelligenze Artificiali negli ultimi anni.

Durante la discussione si è parlato a lungo della percezione che l'opinione pubblica ha dell'Intelligenza Artificiale, ma anche del gap che esiste tra l'Italia e altri Paesi Europei e non sullo sviluppo delle stesse. E voi, cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di The Creator.