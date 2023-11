The Creator, piccola vittoria per il film di Gareth Edwards: è primo nelle classifiche vod

Il flop commerciale di The Creator è stato significativo al box office, ma il nuovo ambizioso film fantascientifico di 20th Century Studios diretto dal regista Gareth Edwards potrebbe ottenere una piccola rivincita sul mercato vod.

In attesa delle uscite in vod dei titoli di ottobre come Taylor Swift: The Eras Tour, Five Nights at Freddy's (già in streaming su Peacock) e Killers of the Flower Moon (presto in streaming su Apple TV+ e in arrivo in home-video 4K con Eagle Pictures), il nuovo film di Disney The Creator ha reclamato il primo posto nella classifica dei film più acquistati della settimana, con un prezzo di 19,99 dollari negli Stati Uniti.

Un raro titolo totalmente originale che non fa parte di un franchise preesistente e con un budget inferiore a 100 milioni di dollari, il thriller di fantascienza The Creator ha incassato circa 100 milioni al box office globale, il che vuol dire che è ancora in rosso se si tiene conto delle spese di marketing: per questo motivo, i suoi guadagni nella distribuzione post-cinematografica saranno fondamentali per spingere il titolo verso il punto di profitto. Attualmente The Creator è al numero 1 su Vudu, la cui classifica si compone in base alle entrate, e su iTunes è stato il numero 1 durante tutta la settimana, mentre è secondo su Google Play.

In attesa di saperne di più sull'edizione home-video fisica, vi ricordiamo che la versione integrale di The Creator durava 5 ore e la speranza dei fan è che prima o poi una versione estesa del montaggio cinematografico possa vedere la luce in una futura director's cut.