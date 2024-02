The Creator fa piazza pulita ai VES Awards: Godzilla Minus One perderà agli Oscar 2024?

Dopo l'assegnazione dei premi BAFTA, la stagione dei premi 2024 si sta preparando ai decisivi SAG Awards, ma nel frattempo la tappa intermedia è stata quella dei VES Awards, i premi dedicati al mondo degli effetti speciali.

In una cerimonia tenutasi in queste ore al Beverly Hilton, The Creator di Gareth Edwards è stato il grande vincitore della serata, portando a casa ben sette premi e lasciando a secco l'amato Godzilla Minus One: se la partita agli Oscar 2024 per la categoria dei migliori effetti speciali sarà giocata tra questi due colossi della fantascienza, allora attualmente The Creator è certamente in vantaggio, sebbene il VES sia storicamente molto altalenante nel predire il futuro vincitore dell'Oscar negli effetti visivi: solo in quattro degli ultimi 10 anni il vincitore della massima categoria VES ha poi vinto agli Oscar.

Da segnalare anche che nel corso della serata Guardiani della Galassia Vol. 3 ha raccolto due premi, mentre Oppenheimer ha vinto il trofeo per gli effetti pratici e Nyad ha portato a casa il premio per il supporto agli effetti visivi. Neanche a dirlo Spider-Man: Across the Spider-Verse è stato il grande vincitore tra i film d’animazione, collezionando ben quattro premi: il film è nominato al miglior film d'animazione agli Oscar 2024, mentre il premio della categoria per i migliori effetti speciali sarà conteso tra The Creator, Guardiani della Galassia 3, Mission Impossible: Dead Reckoning, Godzilla Minus One e Napoleon, tutti esclusi ai VES Awards.

Potete trovare l'elenco completo di tutti i vincitori in tutte le categorie dei VES Awards 2024 nel link disponibile in calce all'articolo. Per altre letture, scoprite che cosa ha detto Gareth Edwards sul nuovo film di Jurassic Park, che dirigerà al posto di David Leitch.