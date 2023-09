The Creator, il primo montaggio durava 5 ore: vedremo una director's cut?

Oltre alla spiegazione del finale di The Creator, su Everyeye vogliamo parlarvi anche della miracolosa ma travagliata produzione del nuovo film di Gareth Edwards, un blockbuster dai costi relativamente ristretti ('solo' 80 milioni di dollari) realizzato in studio tra mille compromessi.

Basti pensare che, con tutto il materiale girato, la prima versione di The Creator aveva una durata di 5 ore, chiaramente improponibile per 20th Century Studios e Disney, che hanno già stupito tutti scommettendo su un film totalmente originale non basato su saghe o proprietà intellettuali preesistenti. Il regista Gareth Edwards ha raccontato:

"Il primo montaggio durava poco meno di cinque ore. Tuttavia, ciò non significa che valesse la pena vedere tutte e cinque quelle ore. Come montatore, scolpisci tutto il materiale che hai a disposizione per trovare la versione più avvincente possibile del tuo lavoro, ma verso la fine è successo qualcosa di interessante. Il film durava due ore e quindici minuti, e avevamo realizzato quasi tutti gli effetti visivi, quindi era quasi finito e lo abbiamo mostrato al pubblico. Nessuno era d'accordo su cosa fare dopo: tutti si contraddicevano completamente a vicenda. Per alcuni era troppo lungo, per altri troppo breve, quindi cosa fare in questi casi?" Il regista però si è detto orgoglioso della sua produzione. "Quello che abbiamo fatto è stato costruire il film da zero, senza nulla, e non abbiamo mai guardato indietro. Penso che quella che è arrivata al cinema sia la versione più potente del film. Mi dispiace che il materiale aggiuntivo non sia disponibile, anche se si può vedere qualcosa nei vari trailer, ma è per questo che Dio ha inventato le edizioni speciali, giusto?".

Insomma il riferimento alla possibilità di pubblicare una director's cut di The Creator è abbastanza chiaro, per il momento però i fan non possono fare altro che aspettare nuove informazioni ufficiali da parte di Disney.



