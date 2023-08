The Creator messo sotto accusa: 'Ha usato riprese di vere esplosioni a Beirut'

The Creator, il nuovo attesissimo film sci fi, è finito nel mirino. A far indignare gli utenti Reddit, infatti, è stato l'esplosivo trailer di The Creator che presenterebbe filmati reali tratti da una tragedia avvenuta qualche anno fa. Ma qual è l'accusa mossa a Gareth Edwards, già regista di Rogue One: a Star Wars Story?

Secondo le parole dell'utente Reddit BrokeBoyAdvanced per realizzare il trailer e rendere più realistico il contesto di The Creator, sci fi ambientato in un futuro distopico dove la razza umana è in guerra contro l'IA, sono stati usati filmati dell'esplosione in Beirut dove 218 persone hanno perso la vita. A dare man forte alla questione, anche Corridor Crew che ha evidenziato in un video Youtube quali sono le modifiche apportate nel filmato per adattarlo maggiormente al tema di The Creator.

La questione, dunque, si fa ben più complessa toccando il lato etico: seppur modificati, i filmati dell'esplosione del 2020 potrebbero ferire l'identità di un popolo e minare il ricordo delle vittime. Non a caso, infatti, il pubblico sembrerebbe sul punto di voler boicottare The Creator. A ogni modo, si attendono ulteriori dichiarazioni ufficiali dalla Disney per chiarire la questione.

Il nuovo film di Gareth Edwards pare abbia ricevuto anche la benedizione di Peter Jackson, presente sul set di The Creator.

