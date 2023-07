The Creator, John David Washington vuole distruggere l'IA nel nuovo trailer

Il canale YouTube di 20th Century Studios ha appena pubblicato il nuovo trailer di The Creator, film co-scritto e diretto da Gareth Edwards (Monsters, Godzilla, Rogue One: A Star Wars Story). Nella clip, della durata di quasi tre minuti, osserviamo il personaggio interpretato da John David Washington dichiarare guerra all'IA.

"Preparati a incontrare... Il Creatore" scrive 20th Century Studios come descrizione del video. Inoltre, così recita la sinossi ufficiale: "Nel mezzo di una guerra futura tra la razza umana e le forze dell'intelligenza artificiale, Joshua (Washington), un ex membro delle forze speciali che soffre per la scomparsa della moglie, viene reclutato per inseguire e uccidere il Creatore, l'inafferrabile architetto dell'IA avanzata che ha sviluppato un'arma misteriosa col potere di porre fine alla guerra... e all'umanità stessa. Joshua e la sua squadra operativa d'élite viaggiano attraverso le linee nemiche, nel cuore oscuro del territorio occupato dall'IA... solo per scoprire che l'arma che pone fine al mondo e che loro hanno il compito di distruggere è un'intelligenza artificiale sotto forma di un bambino".

A quanto pare, l'intelligenza sta generando il caos anche nella società reale, considerando lo sciopero degli attori Hollywood a causa dell'utilizzo della tecnologia... Nel cast della pellicola, invece, oltre a John David Washington nei panni di Joshua, ricordiamo anche Gemma Chan, Allison Janney, Ralph Inerson e Marc Menchaca. Il titolo iniziale del film era True Love, mentre le riprese sono iniziate il 17 gennaio 2022 in Thailandia per poi concludersi il 30 maggio dello stesso anno.

In attesa del 28 settembre 2023, non perdetevi il primo trailer di The Creator.