The Creator è più ispirato al mondo reale di quanto si possa credere

Manca poco all'uscita del nuovo film di Gareth Edwards, The Creator, interpretato da John David Washington e Gemma Chan. Nonostante si tratti di un film di fantascienza sono molteplici le connessioni con la vita reale, come ha confermato lo stesso Edwards in una recente intervista rilasciata al magazine Empire.

Edwards ha parlato in particolare del legame tra i personaggi e figure reali come J. Robert Oppenheimer e Osama Bin Laden:"Sono gli Oppenheimer dell'intelligenza artificiale. E da anni c'è questa grande caccia all'uomo nei loro confronti. Da una parte del mondo sono come Osama Bin Laden, il nemico pubblico numero uno. Dall'altra sono un dio, un messia, e la gente combatterà fino alla morte per difenderli". Su Everyeye potete scoprire quando uscirà in Italia The Creator.



The Creator è ambientato nel bel mezzo di una futura guerra tra la razza umana e le forze dell'intelligenza artificiale. Joshua (Washington) è un incallito ex agente delle forze speciali in lutto per la scomparsa della moglie (Chan) e viene reclutato per scovare e uccidere il Creatore, l'inafferrabile architetto di un'intelligenza artificiale avanzata che ha sviluppato un'arma misteriosa con il potere di porre fine alla guerra... e all'umanità stessa. Joshua e il suo team viaggiano attraverso linee nemiche, nel cuore oscuro del territorio occupato dall'intelligenza artificiale solo per scoprire che l'arma che gli è stato ordinato di distruggere è un'intelligenza artificiale con le sembianze di un bambino.



Nel cast anche Ken Watanabe e l'attrice premio Oscar Allison Janney. Negli ultimi giorni The Creator è stato messo sotto accusa, perché avrebbe usato riprese di vere esplosioni a Beirut.