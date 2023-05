The Creator: Gareth Edwards sorprende tutti col primo trailer del nuovo sci-fi originale

Come un fulmine a ciel sereno, 20th Century Studios ha svelato il poster e il trailer di The Creator, attesissimo nuovo film scritto e diretto da Gareth Edwards che arriverà nei cinema di tutto il mondo a settembre.

Come si evince dal filmato promozionale disponibile all'interno dell'articolo, The Creator è ambientato in un mondo fantascientifico e prende il via nel bel mezzo di una guerra tra la razza umana e le forze dell'intelligenza artificiale: il protagonista Joshua, un ex agente delle forze speciali in lutto per la scomparsa della moglie, viene reclutato per dare la caccia e uccidere il Creatore, l'inafferrabile architetto dell'intelligenza artificiale avanzata che ha sviluppato un'arma misteriosa con il potere di porre fine alla guerra e, di conseguenza, all'umanità stessa.

A sorpresa, dunque, in un panorama hollywoodiano dominato dai franchise tratti da ip preesistenti, 20th Century Studios propone al pubblico un thriller sci-fi originale ad alto budget destinato alla sala cinematografica e non allo streaming, con la data d'uscita fissata per il 29 settembre negli USA. Il film, co-scritto da Gareth Edwards insieme a Chris Weitz da una storia originale di Edwards, è il primo film originale del regista dai tempi del suo esordio Monsters del 2010, cui seguirono Godzilla nel 2014 e Rogue One: A Star Wars Story nel 2016.

Nel cast di The Creator John David Washington, che torna alla fantascienza dopo Tenet di Christopher Nolan, e anche Gemma Chan, Ken Watanabe, Sturgill Simpson, Madeleine Yuna Voyles e Allison Janney. Quali sono le vostre aspettative dopo questo trailer? Ditecelo nei commenti.