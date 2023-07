The Creator, Gareth Edward e quella visita a sorpresa di Peter Jackson

Gareth Edwards, regista di The Creator, ha realizzato uno degli Star Wars più acclamati degli ultimi anni con il suo Rogue One: A Star Wars Story e parlando con ComicBook durante il Comic-Con di San Diego ha raccontato come non si fosse neanche reso conto dell’importanza della scena di Vader, a causa della visita sul set di Peter Jackson.

Dopo avervi mostrato il bellissimo trailer di The Creator, dobbiamo fare un salto indietro nella carriera di Gareth Edwards, che ha rivelato come non si fosse reso conto dell’importanza di una delle scene di Rogue One più amate dal pubblico.

Queste le parole del filmmaker: “Credo che tutti tirino in ballo la scena di Darth Vader alla fine di Rogue One. Sinceramente, e potrebbe sembrare stupido, non mi aspettavo che a qualcuno interessasse, Era una cosa che volevamo fare, ma non ci aspettavamo fosse un momento importante”.

Quindi il regista ha spiegato come quel giorno sul set fosse particolarmente distratto: “Peter Jackson, quando ho iniziato, nel mio primo film, ci ha invitato a frequentare il set de Lo Hobbit e ho avuto modo di guardarlo lavorare e di imparare molto da lui. È stata una cosa grandiosa che mi ha fatto pensare di non essere mai in grado di sdebitarmi. Poi mentre facevo Guerre Stellari ho pensato di poterlo invitare a fare qualcosa nel film, ma è sempre molto impegnato e non importava quante mail gli mandassi, non ricevevo mai risposta. Alla fine, l’ultimo giorno, mentre stavo per girare la scena con Vader, gli ho chiesto se volesse essere presente e mi ha risposto subito con un’email: ‘Sarò lì tra 30 minuti’".

Edwards ha dunque concluso: “Quando sono tornato a casa quella sera pensavo al fatto che Peter Jackson fosse sul set. Capite cosa intendo? Non mi interessava di aver girato qualcosa… era Peter Jackson il mio pensiero. Stavamo girando e Peter Jackson era lì. Questa era la cosa che mi ha colpito di più. Ed è per questo che probabilmente non sono riuscito a capire l’importanza della scena”.

Reazioni da vero e proprio fan boy, quelle di Gareth Edwards che ora, può vantarsi a sua volta di avere un pubblico affezionato e in attesa di vedere il suo prossimo film. In questo senso, a noi, non resta che lasciarvi con la data d’uscita di The Creator.