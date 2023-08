The Creator, il nuovo film sci-fi rispecchia gli scioperi di Hollywood?

The Creator ha preso scene vere dall’esplosione di Beirut, questa l’accusa che ha colpito il film di Gareth Edward. Il regista, commentando gli scioperi, ha fatto un paragone scherzoso tra questa particolare situazione e il suo film.

Edwards ha parlato durante un Q&A in occasione di una proiezione di filmati IMAX dal vivo, in cui ha affrontato in modo scherzoso l'attualità del film:

“Ho un trucco con l'IA per ottenere una finestra temporale che sia prima dell'apocalisse e non dopo, che credo sia a novembre, forse a dicembre, e quindi credo che siamo stati davvero fortunati. La battuta è che, quando si scrive un film, soprattutto un film di fantascienza, io personalmente cerco di evitare di mettere una data... però a un certo punto bisogna farlo, così ho scelto il 2070. Ora mi sento un idiota perché avrei dovuto scegliere il 2023, perché tutto quello che sta accadendo negli ultimi mesi è un po' spaventoso e strano".

Edwards ha raccontato che durante il suo pitch di The Creator, i produttori hanno richiesto un una motivazione che spiegasse perché una guerra tra umani e intelligenza artificiale sarebbe stata una buona idea per il film. "L'impostazione di quel film è praticamente quella degli ultimi mesi", ha detto il regista, alludendo al fatto che l'intelligenza artificiale e le sue applicazioni sono un punto di scontro tra gli attori/sceneggiatori e gli studios.

The Creator con il suo primo trailer ha sorpreso molte persone, e la pellicola uscirà nelle sale italiane il 28 settembre 2023.