The Creator: l'emozionante trailer finale vi farà venire voglia di correre al cinema

In queste ore 20th Century Studios ha pubblicato il trailer ufficiale di The Creator, il nuovo blockbuster di fantascienza originale scritto e diretto dal regista di Star Wars: Rogue One Gareth Edwards.

Come potete vedere nel filmato promozionale disponibile in calce all'articolo, che mostra soldati, battaglie, bambini creati dall'intelligenza artificiale, un pianeta alieno tutto da scoprire e un protagonista in lutto per la morte della moglie, The Creator racconta la storia di una guerra futura tra l'umanità e l'AI ed è frutto di un'idea originale del regista Gareth Edwards, tornato a lavorare ad un progetto personale a oltre dieci anni dal suo film d'esordio Monsters (2010): il successo del film gli aprì le porte di Hollywood portandolo alla regia prima di Godzilla (2014), il film inaugurale del franchise del MonsterVerse, e poi di Star Wars: Rogue One (2016), l'acclamato prequel di Star Wars: Episodio IV - Una nuova speranza (la cui storia è stata recentemente ampliata nella pluripremiata serie tv di Disney+ Andor).

Originariamente intitolato True Love, The Creator è una produzione New Regency che arriverà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal prossimo 28 settembre, distribuito da 20th Century Studios. Il film sarà presentato in anteprima mondiale al Fantastic Fest il prossimo 26 settembre 2023.

Per altri contenuti recuperate il primo trailer ufficiale di The Creator.