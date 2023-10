The Creator bocciato dal pubblico: è flop al box office con appena 79 milioni nel mondo

Nonostante il plauso unanime della critica e del pubblico, The Creator non è riuscito ad attirare un numero sufficiente di spettatori e risulta un flop al box office, con incassi poco soddisfacenti a fronte del budget di produzione.

Fortunatamente il film di Gareth Edwards è stato una sorta di miracolo produttivo con un budget di circa 80 milioni, spremuti fino all'ultimo centesimo per conferire al film finale un aspetto migliore della maggior parte dei blockbuster da 150 milioni di dollari che si possono trovare al cinema, ma forse l'esigua campagna promozionale o i temi di una fantascienza più impegnativa non sono stati in grado di suscitare maggiore interesse da parte del pubblico mondiale: al momento della stesura di questo articolo, infatti, The Creator ha incassato 79 milioni di dollari in tutto il mondo, da un budget dichiarato di 86 milioni.

Lo scorso fine settimana, il film ha incassato 4,3 milioni di dollari in Nord America e 5,9 milioni di dollari a livello internazionale, per un incasso mondiale di 10,2 milioni di dollari. L'incasso internazionale totale è di circa 46 milioni dall'uscita, che sommati agli incassi domestici portano il totale globale a 79 milioni. Considerato che la regola generale del box office sostiene che per andare in profitto un film debba incassare almeno il doppio del suo budget, e che la run nelle sale di The Creator si sta inesorabilmente avvicinando alla fine, le prospettive non sono buone. Da notare però che The Creator deve ancora uscire in Giappone, dove esordirà il 20 ottobre: staremo a vedere quale contributo, in termini di incassi, porterà quel mercato.

Non migliora dunque la situazione degli sci-fi originali prodotti dagli studios: recentemente anche altri progetti simili come 65, Moonfall, Blade Runner 2049 e Ad Astra sono stati flop al box office, un dato negativo che potrebbe spingere gli studios a ridurre ancora di più questo tipo di produzioni. Soprattutto, sembra eclissarsi qualsiasi tipo di speranza per un possibile sequel di The Creator.

