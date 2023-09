The Creator avrà un sequel? Parla il regista del film

Sicuramente per gli amanti della fantascienza una delle pellicole da non lasciarsi scappare in quest'ultimo periodo è The Creatori. La nuova creatura di Gareth Edwards sembra infatti pronta a stimolare il palato di molti appassionati del genere, e sembrerebbe dai trailer che abbia intenzione di farlo in grande stile.

Tuttavia, nonostante l'attenzione di molti verso The Creator sia al momento centrale, allo stesso tempo altri iniziano già a guardare avanti, riflettendo su quante probabilità ci siano per un eventuale sequel della pellicola, che ricordiamo uscirà nelle sale il prossimo 28 settembre.

Purtroppo per questi il regista stesso ha delle cattive notizie sembrerebbe, infatti è al quanto improbabile un seguito al momento.

Durante una recente intervista a Screen Rant Gareth Edwards ha infatti dichiarato: "C'è sicuramente molto materiale, abbiamo fatto un sacco di riprese. Mi piacerebbe sul serio tornare in questo mondo, ma in questi giorni ho riflettuto ed ho capito che la parte che preferisco dei film è proprio il finale. Quindi voglio che questa sia una pellicola autonoma. Se mai qualcuno si presentasse e mi dicesse 'Vogliamo un sequel', sarebbe un bel problema".

Voi che cosa ne pensate di questa presa di coscienza da parte del regista? Nell'attesa, ecco la nostra recensione di Rogue One: A Star Wars Story. Oltretutto, ecco le prime reazioni a The Creator.