The Creator 2 si farà? Cosa sappiamo sul possibile sequel

The Creator 2 si farà? Il nuovo thriller fantascientifico di 20th Century Studios The Creator è appena arrivato al cinema in Italia e nel resto del mondo, ma che cosa sappiamo su un possibile secondo capitolo del film originale di Gareth Edwards?

Al momento né la Disney né i 20th Century Studios hanno menzionato la possibilità di realizzare un The Creator 2, ma il regista Gareth Edwards ha affrontato l'argomento durante una recente intervista promozionale in vista dell'uscita del film con John David Washington e Gemma Chan.

"Avevamo davvero un sacco di materiale. Abbiamo girato tantissime scene che sono state tagliate. E okay, si, mi piacerebbe molto poter tornare in questo mondo. Ci sono così tante cose che non ho potuto fare in questo film, e mi piacerebbe assolutamente farle in futuro. Ma sapete una cosa? Ora racconterò un aneddoto della mia vita privata. Ad esempio, la mia ragazza è una grande appassionata di serie tv. Io ovviamente lo sono dei film. Lei vuole guardare serie, io voglio guardare film. E quando ho cercato di ragionare su questa differenza, mi sono reso conto che io amo i film perché hanno un finale. A differenza delle serie tv, che vanno avanti per molto più tempo. La mia parte preferita di una storia è la fine. Questo per dire che The Creator è stato pensato per rimanere autonomo. Ma se mai qualcuno si presentasse da me per dirmi: 'Vogliamo un sequel', magari chissà. Ma nei miei piani futuri non c'è un sequel di The Creator."

Una risposta abbastanza chiara, che dovrebbe spingere i fan ad accontentarsi del film attualmente nelle sale - o al massimo sperare in una futura versione estesa di The Creator in home-video.

Per altri contenuti leggete la spiegazione del finale di The Creator.