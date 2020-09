The Craft: Legacy, c'è una nuova congrega nel primo trailer del remake Blumhouse

Era ormai da tempo che si parlava di un remake di Giovani Streghe da parte di Columbia Pictures e Blumhouse, e finalmente il momento è arrivato. Ecco il primo trailer di The Craft: Legacy.

"Leggera come l'aria, rigida come un tronco".

Riecheggiano con aria evocativa le parole dell'incantesimo del film del '96 nel remake targato Blumhouse con protagoniste Cailee Spaeny (7 Sconosciuti a El Royale, Pacific Rim: La Rivolta), Lovie Simone (Selah & the Spades, Greenleaf), Gideon Adlon (The Society, Blockers, Giù le Mani dalle Nostre Figlie) e Zoey Luna (Pose, Boundless).

Anche questa generazione avrà infatti quattro giovani streghe che si ritroveranno a dover affrontare le conseguenze dei loro nuovi e terrificanti poteri, come è possibile vedere già nel primo trailer del film, che oltreoceano uscirà il 28 ottobre, in tempo per Halloween, a noleggio e in PVOD.

"Sono entusiasta di poter finalmente condividere The Craft: Legacy con gli spettatori questo Halloween" ha affermato la regista e sceneggiatrice della pellicola, Zoe Lister-Jones "È stato un vero privilegio poter realizzare il remake di un titolo così iconico. Non vedo l'ora che tutti possano conoscere le incredibili giovani donne che compongono la nostra nuova congrega".

"È davvero ammaliante il modo in cui Zoe Lister-Jones ha continuato il franchise di The Craft, e ottobre è il mese perfetto per la distribuzione del film" ha aggiunto il produttore, Jason Blum.

In calce all'articolo potete trovare sia il trailer che il poster del film, mentre attendiamo informazioni sulla distribuzione italiana della pellicola.