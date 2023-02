The Covenant, il primo trailer ci svela la data d'uscita del film di Guy Ritchie!

A Guy Ritchie proprio non piace stare con le mani in mano: il regista vedrà a breve il suo Operation Fortune: Ruse de Guerre fare il suo esordio nelle sale americane, ma nel frattempo ha già pronta un'altra cartuccia da sparare in vista della prossima primavera, come ci mostra questo primo trailer di The Covenant.

Dopo aver dovuto affrontare la distruzione del suo pub a Londra, Ritchie si prepara infatti a sbarcare su Prime Video con questo film di guerra nel quale troveremo Jake Gyllenhaal nei panni di un soldato americano di stanza in Afghanistan a cui il suo interprete salva la vita, salvo poi finire nei guai con gli stessi talebani che avevano in precedenza massacrato la sua famiglia.

Come ci viene mostrato dal trailer, il personaggio di Gyllenhaal s'imbarcherà dunque in una missione potenzialmente suicida al solo scopo di cercare di restituire il favore all'uomo a cui deve la vita. Per la sceneggiatura dello stesso Guy Ritchie e di Ivan Atkinson e Marn Davies, The Covenant conterà nel cast, oltre al già citato Gyllenhaal, anche attori e attrici come Antony Starr (The Boys) e Dar Salim (Game of Thrones).

The Covenant arriverà nei cinema americani il 21 aprile, mentre da noi sarà disponibile su Prime Video; Ritchie, intanto, sta trovando non pochi problemi nel distribuire Operation Fortune: Ruse de Guerre a causa dei villain del film.