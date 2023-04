The Covenant, pubblicata una clip esclusiva sull'action-thriller con Jake Gyllenhaal

Dopo il primo trailer di The Covenant, thriller d'azione diretto da Guy Ritchie e con Jake Gyllenhaal come attore principale, una seconda clip è stata recentemente pubblicata in esclusiva su ComicBook.

Così ha dichiarato Gyllenhaal sul rispettivo personaggio: "Quello che più ho amato di John Kinley è la consapevolezza di quanto sia un brav'uomo. Negli ultimi anni, spesso mi sono orientato verso personaggi che gli spettatori definirebbero 'complessi' in relazione alle idee che abbiamo sul confine tra bene e male. Non so se ci credo pienamente; al contrario, ritengo che tutti gli esseri umani siano complessi e affascinanti, se messi in determinate circostante. Per me, John Kinley è un personaggio che, superando una serie di ostacoli, si ritrova a tirare fuori un'altissima moralità e umanità". In un'altra occasione, invece, Jake Gyllenhaal di The Covenant ha ricordato quando Guy Ritchie gli disse di "non memorizzare le battute". L'attore viene ricordato per film quali Donnie Darko, Zodiac, Animali notturni e Spider-Man: No Way Home.

Scritta da Ritchie stesso, Ivan Atkinson e Marn Davies, la storia è incentrata sul sergente dell'esercito americano John Kinley (Jake Gyllenhall) e dell'interprete afghano Ahmed (Dar Salim), il quale salva la vita dell'altro a seguito di un'imboscata. Dopo che l'afghano non può più ottenere un trasferimento sicuro in America per lui e la propria famiglia, il sergente non può che ripagare il debito tornando in guerra, nonostante i talebani sempre pronti a dargli la caccia...

Il film debutterà nei cinema americani il 21 aprile 2023, mentre in Italia potremo vederlo su Prime Video.