The Covenant, Jake Gyllenhaal su Guy Ritchie:'Mi disse di non memorizzare le battute'

Tra gli ultimi progetti cinematografici di Jake Gyllenhaal spicca il film diretto da Guy Ritchie, The Covenant, nel quale la star di Donnie Darko recita nei panni del protagonista. L'attore ha raccontato alcuni aneddoti sulla lavorazione del film, spiegando un dettaglio interessante che riguarda proprio il rapporto con Ritchie.

In The Covenant, Jake Gyllenhaal interpreta un sergente dell'esercito americano che torna in Afghanistan per salvare il personaggio interpretato da Dar Salim, Ahmed, con cui è diventato amico durante il suo periodo in missione nel Medio Oriente.



Jake Gyllenhaal - che si è reso protagonista di un insulto a Elizabeth Olsen in diretta tv - ha raccontato di aver lavorato ad ogni sequenza della sceneggiatura, scritta appositamente per il film:"Con Guy [Ritchie] è stato diverso da qualsiasi cosa abbia mai fatto. Mi ha detto 'non memorizzare nessuna delle tue battute' e la sceneggiatura è arrivata con 50 pagine. Non era nemmeno una sceneggiatura completa. Di solito, le sceneggiature sono di 110 pagine e mi dicevo 'Cos'è questa?' quando l'ha inviata la prima volta. E poi ha detto 'Vieni sul set e ci lavoreremo quel giorno e poi andrai a girare la tua scena'".



Un approccio che è piaciuto moltissimo a Gyllenhaal:"È stata una delle esperienze più stimolanti e creative che abbia mai vissuto perché richiedeva un totale abbandono. Lascia andare, entra, e scopriamolo insieme. L'ho adorato".



Non perdetevi il primo trailer di The Covenant, l'ultimo film diretto da Guy Ritchie.