The Courier, il trailer del thriller con Gary Oldman e Olga Kurylenko

È stato diffuso oggi il primo trailer per The Courier, l'action/thriller di Zackary Adler con protagonisti Gary Oldman e Olga Kurylenko. Vediamolo insieme.

"Non sparate al messaggero" ovvero un po' il nostro "Ambasciator non porta pena".

È questa la tagline di The Courier, la pellicola prodotta da Signature Entertainment che uscirà il prossimo 20 dicembre nel Regno Unito.

Il film ha come interpreti principali l'attore Premio Oscar Gary Oldman (L'Ora Più Buia, Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban), qui nei panni di un temibile boss del crimine londinese, e Olga Kurylenko (Oblivion, Quantum of Solace), il corriere titolare, che scoprirà di stare trasportando una bomba atta a uccidere il testimone chiave nel processo per condannare proprio il personaggio di Oldman.

In testa all'articolo potete vedere il trailer di The Courier fornito da Collider, dove in apertura, un Gary Oldman con tanto di benda all'occhio dichiara: "Ci sono alcune cose che devono fatte molto velocemente, dopo che verranno per me" per poi essere subito arrestato da diverse pattuglie di poliziotti. Inizio promettente, non trovate?

Nel cast del lungometraggio anche Dermot Murloney (Il Matrimonio del Mio Migliore Amico, Zodiac), William Moseley (Le Cronache di Narnia, The Royals), Craig Conway (The Serpent, Final Score) e Amit Shah (Ordinary Love, Johnny English Colpisce Ancora).