The Contractor, Chris Pine protagonista nel trailer del nuovo action movie

Paramount+ ha pubblicato il trailer di The Contractor, action movie con protagonista la star di Wonder Woman e Star Trek, Chris Pine. Il film è targato Paramount e ViacomCBS, e vede Pine interpretare un ex militare che si è trasformato in un mercenario. Il film sarà nelle sale americane dal mese di aprile.

Al fianco di Pine ci sarà anche Ben Foster, nei panni di due ex agenti delle forze speciali che si ritrovano all'interno del mondo dei mercenari privati.

La loro missione finisce male e James Harper (Pine) si ritrova coinvolto in una cospirazione e circondato da nemici e persone di cui non si può fidare.



Diretto dallo svedese Tarik Saleh, The Contractor, è il debutto alla regia del cineasta scandinavo in un film in lingua inglese.

Il film è scritto da J.P. Davis, con un cast nutrito che comprende Kiefer Sutherland nel ruolo di un altro ex militare alla guida di un team di mercenari, Gillian Jacobs, Eddie Marsan, Nina Hoss, Amira Casar, Fares Fares, J.D. Pardo e Florian Munteanu.



Il film sarà disponibile su Showtime e Paramount+ dal 1° aprile. Chris Pine è reduce da Don't Worry Darling, secondo film diretto da Olivia Wilde, e dal sequel di Wonder Woman, intitolato Wonder Woman 1984, per la regia di Patty Jenkins.



