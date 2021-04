The Conjuring: i Warren sono tornati nel terrificante trailer di Per ordine del Diavolo!

Come promesso dalle foto di ieri, la Warner Bros. ha distribuito il primo trailer ufficiale di The Conjuring 3: Per ordine del Diavolo, attesissimo nuovo capitolo della celebre saga horror ideata da James Wan.

Il film, ambientato dopo gli eventi di The Conjuring e The Conjuring II: Il caso Enfield, vede ancora una volta Patrick Wilson e Vera Farmiga nei panni dei protagonisti Ed e Lorraine Warren, alle prese questa volta con il primo caso nella storia degli Stati Uniti in cui un sospettato di omicidio abbia portato in sua difesa in tribunale la possessione demoniaca.

Come i due precedenti film del filone principale del The Conjuring Universe, anche Per ordine del Diavolo è basato su una storia vera tratta dai file dei celebri demonologi: il caso di Arne Cheyenne Johnson, che è stato condannato per omicidio colposo di primo grado per l'uccisione del suo padrone di casa, Alan Bono. La difesa di Johnson al processo sostenne che l'accusato era posseduto da un demone quando ha compiuto l'omicidio, la prima volta in assoluto nella storia americana che un caso di possessione demoniaca venne tirato in ballo in un tribunale. Il cast include anche Ruairi O'Connor, Sarah Catherine Hook e Julian Hilliard.

Micahel Chaves, che ha diretto il film The Curse of La Llorona, ha diretto questo nuovo film da una sceneggiatura di David Leslie Johnson-McGoldrick (The Conjuring 2, Aquaman) e un soggetto di James Wan e David Leslie Johnson-McGoldrick.



La data di uscita italiana è fissata al 3 giugno.