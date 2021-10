The Conjuring, la vera storia dietro la saga horror raccontata in un nuovo documentario

Narra la leggenda che la saga The Conjuring di sia basata su fatti realmente accaduti, almeno in parte. E questi fatti sarebbero oggetto di un nuovo documentario. Diamogli un'occhiata!

Vi incuriosisce la storia degli investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren, i protagonisti della saga horror The Conjuring, e del loro primo caso, la casa infestata dallo spirito di Bathsheba? Beh, adesso esiste un documentario che potrà aiutarvi a saperne di più.

Sul network canadese T+E è infatti recentemente andato in onda Bathsheba: Search for Evil, uno speciale in due parti che racconta il caso investigato sullo schermo da Patrick Wilson e Vera Farmiga, e dalle loro controparti nella vita vera nel 1971, i coniugi Warren.

"Questo speciale segue l'agghiacciante vera storia di Bathsheba Sherman, una strega resa famosa dal film horror di successo The Conjuring. Lo speciale racconta in maniera approfondita la vera storia che è servita come ispirazione per la pellicola, mostrando anche delle interviste con la famiglia Perron".

Al momento non sappiamo se, quando e come verrà reso disponibile in Italia tale documentario, ma di certo è una visione interessante.

Inoltre, di recente è stata anche messa in vendita la vera casa di The Conjuring, quella appartenuta proprio ai Perron... Voi avreste il coraggio di visitarla?