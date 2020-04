The Conjuring, la vera casa maledetta si mostrerà in una terrificante live-streaming

Avete sempre sognato di passare un'intera settimana all'interno della vera casa che ha ispirato il primo The Conjuring? Finalmente potrete soddisfare il vostro desiderio grazie ad un folle progetto che la mostrerà in live-streaming.

Per una settimana a maggio, The Dark Zone Network sta organizzando una live 24/7 della celebre casa infestata che ha ispirato il film di James Wan: l'unico aspetto negativo è che c'è un prezzo da pagare ... non con la propria anima, naturalmente, ma tramite carta di credito.

Se state cercando un modo originale per evadere dalla quarantena, dal 9 al 16 maggio l'evento interattivo in diretta streaming documenterà la vita degli Heinzens, ovvero gli attuali proprietari della casa. La villa sarà "attrezzata con più telecamere in modo che il pubblico vivrà un'esperienza completamente coinvolgente". E non è tutto. Gli Heinzens "condurranno indagini paranormali, sedute, sessioni con la tavola Ouija e inviteranno alcuni dei luminari più noti e rispettati della comunità del paranormale per condividere le loro esperienze più elettrizzanti riguardo alla casa". In calce potete trovare il trailer dell'evento.

Per visualizzare una sessione di 24 ore della trasmissione sarà necessario comprare un biglietto a $4,99, mentre con $19,99 si avrà accesso all'intera settimana. Una parte del ricavato sarà donata a enti di beneficenza collegati al COVID, che è sempre una buona cosa.

Per chi non lo sapesse, The Conjuring è ispirato alla storia vera della famiglia Perron, che si trasferì in una casa a Harrisville, nel Rhode Island, e iniziò ad assistere ad attività paranormali. La famiglia si trasferì nella casa nell'inverno del 1970 e fuggì nel giugno del 1980. Oggi i nuovi inquilini giurano che continuano a succedere cose spaventose. Nel 2019, hanno riferito di aver sperimentato "rumori di passi, colpi, e luci che lampeggiano nelle stanze ... stanze in cui non ci sono lampadine".

Prima che gli Heinzens acquistassero la casa, questa era di proprietà di Norma Sutcliffe, che fece causa alla Warner Bros. nel 2015 dopo che il successo di The Conjuring trasformò l'edificio in un'attrazione turistica.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo all'Everycult su The Conjuring e agli ultimi aggiornamenti su The Conjuring 3.