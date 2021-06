The Conjuring Universe, per Michael Chaves La Llorona non è un film ufficiale della saga!

La Llorona, il primo film diretto dal regista Michael Chaves, è uscito nel 2019 e fin da allora i fan iniziarono a discutere della sua appartenenza al The Conjuring Universe creata da James Wan e prodotta dalla New Line Cinema.

Il primo trailer del film infatti rivelò che Tony Amendola sarebbe tornato in La Llorona nei panni di Padre Perez, un personaggio visto precedentemente in Annabelle: e con James Wan in produzione, nel marzo del 2019 fu annunciato che La Llorona avrebbe fatto parte del franchise del The Conjuring Universe come sesto film ufficiale, il quinto seguendo l'ordine cronologico della saga di The Conjuring.

Tuttavia adesso Michael Chaves, regista del nuovo The Conjuring 3, ha spiegato che non è così sicuro che La Llorona possa essere considerato parte della maxi-saga di James Wan: "Il motivo molto semplice per cui La Llorona non è parte del franchise di The Conjuring è che è stato realizzato senza uno dei produttori del franchise ufficiale, quindi tecnicamente non può essere pienamente abbracciato come parte della saga", ha spiegato Chaves a Dread Central. “Questa è la ragione, essenzialmente. In origine, doveva esserci solo un easter-egg inserendo Padre Perez e una citazione ad Annabelle. Ma non doveva essere commercializzato in quel modo. Il piano inizialmente era quello di tenere la cosa segreta, il pubblico avrebbe scoperto il collegamento solo una volta dentro al cinema. 'Oh, mio ​​Dio, sono collegati!' E' per questo che il film ha in un certo modo un suo status di outsider. il mito de La Llorona può anche vivere in maniera a sé stante. Ma il franchise di The Conjuring è stato creato da un team specifico che è stato lì fin dall'inizio, quindi non ritengo che sia giusto al cento per cento fare uno spin-off non ufficiale senza il team completo."

