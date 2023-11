The Conjuring, spiegata la connessione tra Sorella Irene e Lorraine Warren

Da tempo circolano numerose teorie su Sorella Irene e Lorraine Warren. A darvi una risposta concreta arriva il regista Michael Chaves.

Il regista ha dichiarato: "Credo che i fan avessero già delle teorie al riguardo. Sembrava un po' troppo perfetto che due sorelle venissero scritturate nella stessa serie, e avevamo bisogno di un legame. Credo che nella bozza originale che ho ricevuto da Akela [Cooper], ci fosse, c'è sempre stato, ma era più come un Easter egg, e ho pensato che doveva essere più grande. C'era già un Easter egg nella prima monaca che la collega a Lorraine sul suo passaporto. Se guardate il suo passaporto... non mi dilungherò su questo, ma no, pensavo: "Dobbiamo dare ai fan un annuncio davvero chiaro"".

"E poi ho anche pensato: "Penso che debba essere un annuncio emozionante". È lì che ho iniziato a sviluppare la storia della madre. Il primo Conjuring ha il tema della famiglia. Questo è il tema della famiglia, e una volta che tutti sono stati salvati. Penso che parli proprio dei Warren, ma anche di come tutti questi film, in modi diversi, trattino le famiglie in forme diverse. Ho pensato che il legame di Irene con sua madre, che nel primo film di Nun era una battuta buttata lì, in pratica qualcosa del tipo che suo padre pensava che sua madre fosse pazza, fosse qualcosa di importante. "Penso che dobbiamo tirare su quel filo. Dobbiamo tirare il filo di Lorraine, e dobbiamo legare tutto questo". E credo che questo abbia creato un legame con le persone. Credo che l'idea del legame con la famiglia abbia funzionato davvero", così ha concluso il regista.

Per concludere vi rimandiamo alla nostra guida su dove vedere The Nun 2.