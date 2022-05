The Conjuring: la spaventosa casa del film è stata venduta per 1,5 milioni di dollari

La vera casa che ha ispirato The Conjuring, a Rhode Island, è stata venduta per oltre 1,5 milioni di dollari, dopo essere stata messa in vendita qualche mese fa, con i nuovi proprietari che porteranno avanti la tradizione di mantenere aperta la dimora al pubblico.

La casa è il famoso luogo delle indagini paranormali condotte da Ed e Lorraine Warren, i personaggi al centro dell'universo di film del 2013 di James Wan 'The Conjuring', interpretati rispettivamente da Patrick Wilson e Vera Farmiga.

La nuova proprietaria, Jacqueline Nuñez, si è aggiudicata la casa messa in vendita dai precedenti proprietari, Cory e Jennifer Heinzen, superando le numerose offerte provenienti da tutto il mondo, secondo quanto riportato dal Boston Globe.

"Sono andata a visitarla e ho pensato: 'Devo avere questa casa'. Questo acquisto è personale per me. Non è uno sviluppo immobiliare. Riguarda le mie convinzioni", ha detto Nuñez al Globe.

I precedenti proprietari, gli Heinzen, hanno affermato di aver scelto un acquirente con una passione del paranormale simile alla loro. Nuñez, proprietaria della WonderGroup LLC, ha fatto un annuncio congiunto con la famiglia Heinzen giovedì su Facebook, opportunamente trasmesso in live streaming dalla "sala delle sedute spiritiche" della casa, dove gli investigatori del paranormale hanno condotto il loro tentativo di scacciare via gli spiriti maligni ad ottobre del 1973.

