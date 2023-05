The Conjuring: ora potete dormire nella casa da incubo che ha ispirato la saga sui Warren

La casa che ha contribuito a ispirare il famosissimo franchise di The Conjuring di Warner Bros. Discovery, ispirato alle storie dei coniugi Ed e Lorraine Warren, è ora aperta al pubblico.

Sebbene in questi anni la casa sia ritenuta "troppo infestata" per poterci risiedere, il sito web ufficiale ha rivelato che d'ora in poi verrà consentito alle persone di fare "GHamping" sul terreno che la circonda: fusione tra il termini 'ghost', fantasma, e camping, campeggio, il pacchetto "GHamping" della casa è disponibile per la prenotazione da giugno a ottobre.

Con sede vicino a Burrillville, Rhode Island, la casa un tempo apparteneva alla famiglia Perron, le cui disavventure sono al centro del famigerato fascicolo redatto da Ed e Lorraine Warren che è stato l'ispirazione per The Conjuring di James Wan del 2013. Sul terreno della casa, gli attuali proprietari hanno eretto otto camping in cui gli investigatori paranormali o semplici fan potranno pernottare, a partire da 300 dollari a notte. Ma siete avvertiti: "I visitatori devono portare la propria attrezzatura per indagare su ciò che potrebbe attenderli nell'oscurità, perché questa escursione metterà sicuramente alla prova la tua capacità di sperimentare il paranormale", si legge sul sito web della casa. "Per rendere la tua visita ancora più indimenticabile, ti consigliamo di unire la tua esperienza notturna di GHamping con un tour storico e infestato di The Conjuring House. Con le nostre guide esperte e competenti, viaggerai attraverso la famigerata casa e imparerai a conoscere la sua storia, e gli spiriti che la popolano."

Ricordiamo che attualmente sono nove i film dell'universo di The Conjuring tra quelli già usciti e quelli in arrivo: oltre ai passati The Conjuring, Annabelle, The Conjuring 2, Annabelle: Creation, The Nun, Annabelle Comes Home e l'ultimo The Conjuring: Per ordine del Diavolo, arriveranno anche The Nun 2, in uscita nel 2023, e il recentemente annunciato The Conjuring 4.

Inoltre, in queste settimane è stata anche annunciata la prima serie tv live-action di The Conjuring.