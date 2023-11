The Conjuring, perchè al film fu imposto l' R-rating?

The Conjuring è uno degli horror che, negli ultimi anni, ha maggiormente incassato. L'enorme successo del film non l'ha salvato dall'ottenere il bollino di R-rating in tutto il mondo. A differenza dei soliti criteri che vengono rispettati, questa volta la scelta fu un pò diversa.

The Conjuring ha dato il via ad un vero e proprio franchise che abbiamo anche cercato di classificare ma, il primo capitolo, presentò immediatamente un serio problema riguardo il rating. Solitamente, il bollino del vietato ai minori, viene posto su film che violano i parametri di decenza o che contengono, al loro interno sangue o scene particolarmente violente. Insomma, diventa un modo per avvertire gli spettatori più sensibili di ciò che stanno andando a guardare e di come, indirettamente, potrebbe infastidirli o condizionarli.

Nel caso di The Conjuring è stato una delle prime volte in cui effettivamente, nonostante nel film non fossero presenti scene di violenza o che violassero le regole imposte dall'R-rating, il bollino fu applicato ugualmente. La scelta fu legata al livello di spavento che il film avrebbe potuto causare in un pubblico giovane. Per evitare di incorrere in alcun tipo di problema, si decise di applicare il limite in maniera quasi preventiva.

Se vi va di scoprire di più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione di The Conjuring. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!