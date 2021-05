The Conjuring: Per ordine del diavolo, il nuovo video ci mostra la scena della possessione

È grazie a Warner Bros. Pictures che possiamo mostrarvi una nuova featurette ufficiale dedicata all'attesissimo The Conjuring: Per ordine del diavolo di Michael Chaves, terzo capitolo della saga principale del franchise horror ideato da James Wan con protagonisti Patrick Wilson e Vera Farmiga.

The Conjuring 3 segue il coinvolgimento dei demonologi Ed e Lorraine Warren nel primo caso giudiziario mai registrato in cui la difesa dell'imputato ha affermato l'innocenza del proprio assistito a causa di una possessione demonica. Il film racconta infatti due casi di possessione a cui indagheranno veramente i coniugi Warren, entrambi nella stessa famiglia a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro. La prima parte del caso riguarda David Glatzel, un bambino di 11 anni presumibilmente posseduto da uno spirito demoniaco a Brookfield, Connecticut nel 1981.



Il regista Michael Chaves ha precedentemente spiegato: "Volevamo distruggere le porte degli hunted house movie. Fino ad ora, questi film sono esistiti all'interno di uno specifico tipo di struttura. Volevamo disperatamente portarli oltre. Seven di David Fincher è uno dei nostri film preferiti e abbiamo voluto fare qualcosa in questo senso, qualcosa dedicato a un'indagine all'interno della serie, pur utilizzando in tutto e per tutto l'intera terminologia e il linguaggio soprannaturali".



Godetevi il trailer ufficiale di The Conjuring - Per ordine del diavolo, la cui uscita italiana è prevista per il prossimo 2 giugno 2021.