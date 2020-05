The Conjuring, in che ordine guardare i film della saga? La guida definitiva

In questo periodo di lockdown forzato abbiamo potuto ripassare alcune delle saghe più amate dal pubblico, da Harry Potter a Il signore degli anelli, da Twilight a Hunger Games, ma anche i fan dell'horror vogliono la loro parte e allora quale occasione migliore per rivedersi i film della saga di The Conjuring?

Si tratta ovviamente di uno dei franchise horror più di successo degli ultimi dieci anni, grazie alla visione del regista James Wan, che dal primo capitolo ai vari spin-off ha utilizzato al meglio le proprie capacità produttive. Rivedere i film che compongono l'universo condiviso di Conjuring potrebbe essere anche un'ottima scusa per un ripasso in vista dell'uscita dell'atteso The Conjuring: The Devil Made Me Do It, il quale ha ancora la data d'uscita americana fissata all'11 settembre prossimo.

Secondo Screen Geek, si potrebbe partire con la maratona cronologica dei film, iniziando da Annabelle: Creation del 2017, un gran successo al box-office per Blunhouse. Visto che narra la storia di origini della malefica bambola è ambientato tra il 1933, il 1945 e il 1967 e tecnicamente si tratta del quarto film all'interno del franchise. Si prosegue quindi con The Nun, ambientato nel 1952, che però si tratta del film meno amato dalla critica. La Blumhouse è comunque al lavoro sul sequel.

Il terzo film con cui procedere è Annabelle, il primo film dedicato al personaggio, che è ambientato quindi nel 1967 e poi passare rapidamente ad Annabelle 3, ambientato tra il 1968 e il 1972, ed esordio alla regia di Gary Dauberman, sceneggiatore in seno al franchise e di It di Andy Muschietti. E' quindi il momento di guardare il primo The Conjuring.

Dopodiché è il turno di La Llorona – Le lacrime del male, forse il capitolo meno amato da fan e critica, per passare quindi - e terminare - con The Conjuring - Il caso Enfield.

Ricapitolando, ordine: