The Conjuring: Javier Botet non vede l'ora di recitare nello spin-off su Crooked Man

The Conjuring, sin dal primo film del 2013, è cresciuto ed è diventato uno dei più importanti franchise horror per il grande schermo. Il primo film ha generato due sequel e alcuni spin-off come Annabelle e The Nun. Un progetto in cantiere riguarda invece uno spin-off dedicato a Crooked Man.

Nel corso di una recente intervista a DailyDead, a Javier Botet, interprete proprio di Crooked Man nel franchise, è stato chiesto un aggiornamento su questo possibile progetto:"Dalla prima volta che ho incontrato i produttori, quando stavamo girando The Conjuring 2, mi hanno parlato e mi hanno detto che l'intenzione era quella di fare uno spin-off. Così ho detto 'Ok, facciamo The Conjuring 2, e poi vediamo quel che succede'. Adoro il personaggio, è fantastico, bellissimo, quindi è un peccato vederne solo una piccola parte in The Conjuring 2. Sono così emozionato e vorrei fare uno spin-off su Crooked Man. Ma so quanto sanno tutti. Hanno scritto la sceneggiatura e al momento stanno aspettando. Vogliono farlo, ma non abbiamo un programma. Non sappiamo quando accadrà".



Il produttore Peter Safran aveva dichiarato:"Ci sono un sacco di elementi che stiamo approfondendo che adoro. Che penso saranno grandiose. Spesso il pubblico ti dice quale dovrebbe essere il prossimo. Quando abbiamo fatto The Conjuring 2 tutti abbiamo pensato che Crooked Man sarebbe stato il prossimo ad uscire. Ci è piaciuto moltissimo, era un grande personaggio. Invece il pubblico era così affascinato dalla suora". E lo spin-off successivo è stato The Nun.

Ancora in sviluppo quindi lo spin-off di Crooked Man, annunciato ormai nel giugno 2017 e molto atteso dai fan.