The Conjuring, grandi notizie per i fan: 'Il futuro porterà cose molto interessanti'

Il futuro del franchise del The Conjuring Universe, l'acclamata saga horror creata da James Wan e prodotta da Peter Safran, prevede l'arrivo del nuovo film The Conjuring 4 e anche quello della prima serie tv di The Conjuring, ma i piani si spingono anche oltre.

Nel corso di una recente intervista promozionale, infatti, il produttore Peter Safran ha voluto assicurare ai fan che il franchise di The Conjuring ha parecchie idee entusiasmanti in sviluppo, e che la saga non verrà messa in secondo piano ora che ha accettato la guida dei DC Studios insieme a James Gunn. "I futuri film della saga di The Conjuring saranno ancora sviluppati dalla Safran Company, anche se personalmente, come saprete, sarò impegnato a tempo pieno con un altro lavoro", ha dichiarato Safran a Entertainment Weekly. "Ma posso assicurare ai fan che ci sono alcune cose incredibilmente interessanti in arrivo. Sul fronte dei lungometraggi per le sale cinematografiche, ci sono un paio di progetti che penso siano meravigliosi. Sono certo che i nostri fan saranno molto contenti quando annunceremo ciò a cui stiamo lavorando".

The Conjuring: Last Rites non ha ancora iniziato le riprese e non è dato sapere quando arriverà nei cinema di tutto il mondo, ma il prossimo ingresso nel vasto franchise sarà The Nun II, che uscirà l'8 settembre. Il film è diretto dal regista Michael Chaves, che in precedenza aveva firmato The Conjuring: Per ordine del diavolo del 2021.

