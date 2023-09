The Conjuring, tutti i film dal peggiore al migliore inclusi gli spin-off

Ormai il mondo di The Conjuring si è davvero conquistato un posto importante nell'horror contemporaneo, fra i prodotti della saga principale e tutti gli spin-off. Che ne dite allora di fare una classifica di tutti i film dal peggiore al migliore?

Per cercare di fare una lista più equa possibile abbiamo deciso di utilizzare uno dei più grandi aggregatori di voti cinematografici, cioè Metacritic. Scegliendo ovviamente la media ponderata dei voti dei critici, così da avere un giudizio più oggettivo possibile. Ecco allora la classifica della saga di The Conjuring:

Ultimo posto con il 37% dei voti per Annabelle del 2014 diretto da John R. Leonetti

del 2014 diretto da John R. Leonetti Poi troviamo La Llorona - Le lacrime del male del 2019 di Michael Chaves, che ha il 41% di media voto

Al 46% c'è The Nun - La vocazione del male diretto da Corin Hardy del 2018

Un gradino sopra il secondo capitolo, The Nun II, diretto da Michael Chaves, che ha il 47% di gradimento (e qua c'è anche la nostra recensione di The Nun II).

Poi arriva Annabelle 3 del 2019 diretto da Gary Dauberman con il 53%, a parimerito con The Conjuring 3 - Per ordine del diavolo del 2021, diretto da Michael Chaves

Ed eccoci al podio con il terzo posto di Annabelle 2: Creation di David F. Sandberg del 2017 con il 62% di voti positivi

Medaglia d'argento per The Conjuring 2 - Il caso Enfield di James Wan del 2016 con il 65%

Primo posto per il capostipite del franchise: The Conjuring - L'evocazione di James Wan del 2013 che ha una media voto del 68%

Questa quindi la classifica di The Conjuring e dei suoi spin-off secondo Metacritic. E voi siete d'accordo con questa lista o no? Qual è la vostra classifica personale? Ditecelo nei commenti, noi intanto cerchiamo di capire quando esce The Conjuring 4.