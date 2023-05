The Conjuring, avrete il coraggio di alloggiare nella casa infestata?

In termini di horror moderno, non c'è stato franchise di maggior successo di The Conjuring. La serie, basata sui reali documenti degli investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren, ha generato finora otto lungometraggi e nel complesso ha incassato oltre 2 miliardi di dollari al botteghino globale.

In realtà The Conjuring è il franchise horror con il maggior incasso di tutti i tempi, e con The Nun 2 che è il prossimo film in arrivo questo autunno il successo è assicurato.

Tuttavia, se non puoi aspettare così a lungo per spaventarti ancora, puoi accamparti nella casa originale dei demonologhi per passare qualche macabra nottata a tuo rischio e pericolo.

A partire da $300 a notte puoi accamparti nella famigerata casa situata fuori Burrillville, Rhode Island, che ha ispirato il primo film di The Conjuring, uscito nel 2013.

Gli attuali proprietari hanno allestito otto campeggi nei terreni infestati e le indagini paranormali sono incoraggiate . Devi solo portare la tua attrezzatura. Tuttavia, va notato che questa esperienza di campeggio ti dà accesso solo ai terreni, non alla casa stessa. Ma ci sono tour ed esperienze separati che puoi anche prenotare durante il tuo viaggio per integrare tutto quanto.

Detto questo, se rimani all'aria aperta, nessuno ti biasimerebbe perché i terreni sono infestati tanto quanto la raccapricciante casa del New England.

Pur non assomigliando per niente alla sua controparte cinematografica, la location è altrettanto spaventosa se non più spaventosa con la casa così a ridosso di dove vi trovereste voi se deciderete di andare sul posto.

Ci sono state innumerevoli affermazioni sul paranormale sia sul terreno che sulla casa stessa. Mentre molte famiglie hanno provato a vivere lì nel corso degli anni, inclusa la famiglia raffigurata nel primo film, da allora è diventato un punto di riferimento per gli investigatori del paranormale per mettere alla prova le loro abilità e i loro nervi. Ci sono molte storie dell'orrore e presunti demoni collegati alla proprietà, quindi sei stato avvertito.

Nel tempo che ci metterete nel prendere una decisione, potete leggere la nostra recensione di The Conjuring: Per Ordine del Diavolo.