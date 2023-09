The Conjuring, la classifica di tutti i film del franchise dal peggiore al migliore

The Nun 2 ha conquistato il box office: il secondo capitolo dedicato a uno dei demoni più significativi della saga di The Conjuring spiana la strada per il decimo e ultimo film della saga: lo scontro finale vedrà protagonisti, ancora una volta, i Warren nella loro lotta contro il male.

Nell'attesa di scoprire quando The Conjuring 4 arriverà al cinema ecco la classifica completa dei film della saga di The Conjuring dal peggiore al migliore.

9)La Llorona - Le lacrime del male

La Llorona - Le lacrime del male poteva fare molto di più e invece ha preferito rimanere una copia sbiadita di Samara di The Ring. La figura, tratta dal folclore latino, aveva tutte le carte in regole per meritarsi un posto tra i demoni più spaventosi della saga ma la realizzazione, ricca di jumpscare banali, invece ha determinato gli ultimi posti della classifica.

8) Annabelle

Qualche difetto di regia in Annabelle c'era eccome: la storia della bambola posseduta, tratta da un'agghiacciante storia vera, è da considerarsi il peggiore della saga creata da James Wan. Spin-off di L'evocazione - The Conjuring, se Annabelle si fosse fermata al primo film probabilmente non sarebbe mai entrata nel cuore di tutti gli amanti del genere.

7) The Nun 2

The Nun 2 è arrivato al cinema ma l'attesa non ne è valsa la pena: Valack, demone che veste i panni di una gigantesca suora dagli occhi luminosi, è un filo conduttore che lega più capitoli del franchise. Eppure nel secondo capitolo la scia di sangue che lascia dietro di sé segue per filo e per segno uno schema visto e rivisto nei film horror.

6)The Nun

The Nun ha finalmente fatto luce sulle origini di Valak, immergendo i fan in un'atmosferica ricca di blasfemia e immagini visive di grande effetto. Valak è un demone che fa paura, ma la sceneggiatura è risultata debole su più punti.

5) Annabelle 3

I Warren perdono protagonismo in Annabelle 3, terzo capitolo della saga blockbuster di The Conjuring dedicato alla bambola demoniaca. Judy, figlia della coppia di demonologi, interpretata da Mckenna Grace, regge su se stessa il peso dell'intera sceneggiatura. Il talento di Grace, veterana del genere horror, però non basta: il "museo" di demoni recupera terreno anche se "il troppo stroppia", risultando poco incisivo.

4) The Conjuring 3 - Per ordine del Diavolo

The Conjuring 3 esce dai binari del puro horror per approfondire, per la prima volta, un aspetto più umano che demoniaco: l'antagonista, stavolta, non è soltanto una presenza soprannaturale. Uno spunto che è risultato vincente per il terzo capitolo di The Conjuring.

3) The Conjuring 2 - Il caso Enfield

Nella top tre dei migliori film della saga non poteva che esserci The Conjuring 2 - Il caso Enfield. Tratto da uno dei casi di possessione più famosi dei coniugi Warren, il sequel di L'evocazione - The Conjuring vanta la mano riconoscibile James Wan per costruire un degno seguito (ricco di climax) del primo, fortunatissimo film.

2) Annabelle 2 : Creation

Finalmente la storia dietro la spaventosa bambola è stata svelata e con grande maestria: Annabelle 2 fa paura. Allontana l'idea che il diavolo possa agire solo "con il favore delle tenebre" per una storia sì terrificante ma che scava nei meandri della debolezza umana, motivo per il quale Annabelle è diventata Annabelle.

1) L'evocazione - The Conjuring

Il primo non si scorda mai e in questo caso, nella lunghissima e sanguinosa saga di The Conjuring, l'apri fila di uno dei franchise horror più popolari di sempre è stato il migliore. L'evocazione è raffinatissimo: James Wan vuole andare oltre la tipica "casa infestata" ma senza andare troppo lontano per catturarne la vera essenza, lontana dal grottesco, catturata da giochi di camera ma non priva di demoni e atmosfere cupe.