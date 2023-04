The Conjuring 4 è ufficiale! Svelato il titolo dell'ultimo capitolo della saga dei Warren

La saga di The Conjuring non si espanderà solo con la nuova serie tv di The Conjuring annunciata qualche giorno fa in occasione della chiamata con gli investitori per la presentazione del nuovo servizio di streaming Max, dato che in queste ore è stato annunciato ufficialmente anche The Conjuring 4.

Nel corso della sua presentazione ufficiale tenuta alla CinemaCon di Las Vegas, infatti, Warner Bros Discovery ha svelato che il prossimo lungometraggio della saga si intitolerà The Conjuring: Last Rites, con un primo logo disponibile nel post in calce all'articolo. Lo sceneggiatore di The Conjuring 2 e The Conjuring: Per ordine del Diavolo David Leslie Johnson-McGoldrick scriverà la prossima avventura della serie, mentre in produzione torneranno i pilastri del franchise James Wan e Peter Safran. I nomi dei protagonisti Patrick Wilson e Vera Farmiga non sono stati fatti durante l'evento, ma si prevede che entrambi gli attori torneranno per The Conjuring 4, che in precedenza era stato descritto come l'ultimo capitolo delle avventure dei coniugi Warren.

Attualmente, ci sono sette film nell'universo di The Conjuring: The Conjuring, Annabelle, The Conjuring 2, Annabelle: Creation, The Nun, Annabelle Comes Home e l'ultimo The Conjuring: Per ordine del Diavolo. L'ottavo film, The Nun 2, arriverà al cinema nel 2023.

Per altri contenuti, guardate Patrick Wilson come attore e regista all'esordio del trailer del nuovo horror Insidious 5: The Red Door, in uscita il 7 luglio prossimo.